В Самаре демонтируют незаконные ограждения парковочных мест во дворах

Выполнение работ по демонтажу незаконных ограждений, по адресу: пр. Кирова, 395. Фото: МБУ "Кировское"

«Война» за парковочное место во дворах уже давно является главной проблемой многоквартирных домов. Некоторые, более «смышленые», начали перекрывать парковочное место покрышками, специальными железными установками, натягивать металлические тросы.

По части 1 статьи 7.1 КоАП самовольное занятие земельного участка или части земельного участка, в том числе использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный участок, влечет наложение административного штрафа в случае, если определена кадастровая стоимость земельного участка, на граждан в размере от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 5 тысяч рублей.

Наказание может быть наложено сотрудником федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.

В Кировском районе Самары незаконно установленные ограждения демонтируются силами сотрудников МБУ «Кировское».