Семья из Самары погибла в ДТП в Башкортостане

Семья из четырех человек из Самары погибла в аварии в Башкирии

Семья из Самары погибла в ДТП в Республике Башкортостан. Об этом говорится в сообщении ГИБДД республики.

Авария произошла утром в пятницу, 22 января. По данным ГИБДД, авария произошла на 1483 км дороги М-5 Самара-Уфа-Челябинск. Легковой автомобиль Volkswagen Polo ехал в направлении Челябинска и столкнулся со встречным грузовиком.

Выясняется, почему произошла авария

По имеющимся данным, в легковушке находилась семья из Самары - двое взрослых и двое детей. Предположительно, за рулем была 28-летняя девушка. Она, ее 34-летний супруг, а также их дети, 9-летняя девочка и 7-летний мальчик, погибли.

Сотрудники полиции на месте выясняют причины произошедшего.