Водитель грузовика рассказал о ДТП, в котором погибла самарская семья

Водитель грузовика рассказал, что легковушка внезапно выехала на встречку

Водитель грузовика рассказал о ДТП в Республике Башкортостан, в котором погибла семья из Самары.

Авария произошла утром в пятницу, 22 января, примерно в 7:10. Автомобиль Volkswagen Polo, в котором ехала семья из Самары (мама, папа, дочь и сын), выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. В результате все, кто находился в легковушке, погибли.

Как рассказал водитель грузовика, легковой автомобиль внезапно выехал ему навстречу. "Я ехал по своей стороне, две три машины шли навстречу, третья машина выскочила на меня. Конечно, тормозил, но расстояние было маленькое, это уже бесполезно было. Его не несло, он просто выехал из своего ряда резко", - рассказал водитель грузовика, отметив, что на дороге в тот момент было скользко и сыро.

Причины аварии в настоящий момент выясняются.