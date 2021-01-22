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Сотрудник СамГУПС стул лучшим в сфере обеспечения транспортной безопасности

Сергей Ярыгин получил медаль из рук министра транспорта России
Кристина АДАЕВА
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Фото предоставлено СамГУПС

Фото предоставлено СамГУПС

Министр транспорта Российской Федерации Виталий Савельев вручил ведомственные награды работникам отрасли. В числе награжденных директор Центра транспортной безопасности СамГУПС Сергей Ярыгин. Сотрудника ведущего транспортного вуза Самарской области отметили медалью «За заслуги в обеспечении транспортной безопасности».

Центр транспортной безопасности Самарского государственного университета путей сообщения, который возглавляет Сергей Ярыгин, разработал и реализует 15 программ повышения квалификации, подготовку уже прошли 5 тыс. человек. Центр успешно готовит специалистов транспортной безопасности для железных дорог и транспортных организаций. В ЦТБ СамГУПС организована современная учебно-лабораторная база, специалисты центра создают и применяют учебно-тренажерные комплексы.

Фото предоставлено СамГУПС

Фото предоставлено СамГУПС

В 2020 году сотрудники центра актуализировали образовательные программы, что сделало их еще более качественными и положительно сказалось на подготовке специалистов в условиях дистанционного формата образования.

Кстати, Сергей Ярыгин – выпускник СамГУПС (2002 год) и аспирант вуза (2005 год). Он активно участвует в работе экспертного сообщества в сфере транспортной безопасности. Под его руководством было проведено более 500 оценок уязвимости (дополнительных оценок уязвимости) и подготовлено более 50 планов обеспечения транспортной безопасности в области железнодорожного транспорта и метрополитенов. В том числе объектов Самарского метрополитена, железнодорожных вокзалов Самары, Новокуйбышевска, Чапаевска и др. Кроме того, Сергей Ярыгин участвовал в качестве эксперта в работах по подготовке крупных мероприятий, в том числе ЧМ-2018, в подготовке экспертных заключений в области обеспечения транспортной безопасности перехода через Керченский пролив.

Медалью «За заслуги в обеспечении транспортной безопасности» награждаются работники организаций транспортного комплекса России и иных организаций и учреждений, государственные служащие Министерства транспорта Российской Федерации, федеральной службы и федеральных агентств, находящихся в ведении Министерства, их территориальных органов. Награждение прошло в декабре 2020 года.