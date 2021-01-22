Видеоблогер показал, куда вывозят снег в Самаре

В Самаре показали полигон, куда вывозят снег

Самарский видеоблогер Евгений Щекин показал, куда вывозят снег в Самаре. На своем канале он разместил видео с полигоном для вывоза снега.

Видны огромные горы снега, который свозят с городских улиц. Пользователи в комментариях высказывались, что знают, где найти и больше снега, а также опасаются, что весной вся эта куча начнет таять и вместе с грязью потечет по близлежащим территориям.

В Самаре городские и областные власти критично высказывались об уборке снега в областной столице. Коммунальные службы устраняют выявленные недочеты, проверки проводит прокуратура.

Ранее депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн заявил о коррупции при уборке снега в Самаре.