«Крылья Советов» объявили соперников на втором сборе в Турции

На втором сборе самарцы сыграют четыре товарищеские встречи. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» объявили соперников по контрольным матчам, которые пройдут на втором сборе команды в турецком Белеке. 27 января «Крылья» сыграют со словенским клубом «Целе», 1 февраля – с «Сочи», 6 февраля – с казахстанским «Кайратом», 7 февраля – с черногорской командой «Будучность».

- Планируется, что все поединки будут показаны в прямом эфире «Крылья Советов – ТВ», - отметили в пресс-службе волжан.

На сбор самарцы улетят 26 января. Третий сбор, который начнется в феврале, «Крылья» также проведут в турецком Белеке. После этого волжан ждет кубковый матч с «Химками» 20 февраля в Подмосковье.