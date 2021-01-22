В Самаре будут судить бывшую сотрудницу минюста, похитившую около 900 тыс. рублей

Уголовное дело передано в суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре будут судить бывшую сотрудницу регионального министерства юстиции РФ, которая с использованием своего служебного положения похитила около 900 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении региональной прокуратуры.

По версии следствия, в должности главного специалиста-эксперта отдела по обеспечению деятельности управления, женщина в период с 2018 по 2020 годы делала ложные заявки на возврат излишне уплаченной госпошлины и направляла их в управление Федерального казначейства по Самарской области. В результате чиновница похитила около 900 тыс. рублей.

Свою вина обвиняемая признала полностью и возместила причиненный ущерб. В отношении 41-летней женщины возбуждено уголовное дело, которое направлено в суд Октябрьского района.