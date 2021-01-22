73-летняя жительница Самарской области сообщила, что ее изнасиловали и ограбили

Правоохранители проводят проверку по факту случившегося Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером 19 января в отдел МВД по Челно-Вершинскому району поступила информация от 73-летней местной жительницы. Она заявила, что ее изнасиловали и ограбили.

- По словам пенсионерки, преступление совершил ее знакомый. После надругательства он, как сообщила заявительница, забрал у нее 13 тысяч рублей. Позже она назвала сумму в 2 тысячи рублей, - сообщил "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Сейчас правоохранители разбираются, насколько правдива информация этой женщины. По факту заявления проводится проверка, по итогам которой проводится проверка.