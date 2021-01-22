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Студенты в Самаре чаще всего работают грузчиками

Средняя зарплата составляет 25 тыс. рублей
Вячеслав СОРОКИН
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Студенты чаще всего ищут работу грузчиками

Студенты чаще всего ищут работу грузчиками

Самарские студенты чаще всего работают грузчиками, выяснили эксперты сайта объявлений "Авито Работа".

В четвертом квартале 2020 года самыми востребованными вакансиями, на которые претендовали студенты, оказались грузчик, разнорабочий, продавец, уборщица и оператор.

По подсчетам экспертов, средняя зарплата студентов в Самаре составляет 25 тыс. рублей. Больше всего можно заработать в Москве, где в среднем студенты получают около 40 тыс. рублей.

Поскольку в прошедшем году студенты много времени проводили на удаленке, то они могли вернуться в свои города. Поэтому в городах-миллионниках снизилось количество студентов-соискателей.