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В День студента в Самаре можно будет бесплатно взять на прокат коньки

Чтобы бесплатно покататься, нужно будет предъявить студенческий
Вячеслав СОРОКИН
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Студенты смогут взять коньки на прокат бесплатно

Студенты смогут взять коньки на прокат бесплатно

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в День студента будет действовать акция, во время которой можно будет бесплатно взять коньки на катках в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске.

Акция пройдет 25 января, в понедельник. При предъявлении студенческого билета можно будет взять коньки бесплатно или со значительной скидкой. Также скидка будет действовать в точках питания, расположенных около катков.

В Тольятти и Новокуйбышевске по студенческому можно будет бесплатно пройти на крытые платные коньки.

В Самаре в акции примут участие катки на площади Куйбышева, площади Славы, парке Гагарина, на набережной у бассейна ЦСК ВВС, в парке Дружбы и парке Металлургов. В Тольятти - во дворце спорта "Волгарь", спортивном конкурсе "Кристалл" и на стадионе "Торпедо". В Новокуйбышевске - на стадионе "Нефтяник".