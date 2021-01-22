В Самаре вечером в пятницу 9-балльные пробки

Вечером в пятницу в Самаре сложно проехать

В Самаре в пятницу вечером, 22 января, зафиксированы 9-балльные пробки. В соответствии с сервисом "Яндекс.Пробки", в городе традиционно затруднено движение на улице Ново-Садовой от ТЦ "Апельсин" до улицы Осипенко.

Сложно проехать по Московскому шоссе, проспекту Масленникова, по улице Авроры. Сложная ситуация на Ново-Вокзальной и на нескольких участках проспекта Кирова.

Много машин скопилось в исторической части Самары и Куйбышевском районе в месте строительства путепровода на пересечении улицы Уральской и Кряжского шоссе.

Ситуация осложняется из-за ДТП на наиболее загруженных улицах. Столкновения зафиксированы на Ново-Садовой около "Современника", на пересечении Кирова и Заводского шоссе, а также на Авроре между Гагарина и Мориса Тореза.