Самарцы живут в домах, которые десятки лет не вводят в эксплуатацию

В Самаре есть дома, которые десятки лет не вводят в эксплуатацию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре выявлены дома, не введенные в эксплуатацию, в которых собственники живут десятки лет. Эта тема обсуждалась во время встречи главы Самары Елены Лапушкиной с председателями ТСЖ многоквартирных домов.

На встрече присутствовала председатель ТСЖ "Сталь" Галина Пожидаева, которая рассказала, их дом на улице Вятской уже 19 лет не могут ввести в эксплуатацию из-за того, что двери не соответствуют размерам по технике пожарной безопасности. При этом у собственников имеются договора с обслуживающими организациями. По итогам встречи приняли решение выехать на место с представителями районной администрации и МЧС для решения проблемы.

Глава Самары поставила задачу составить дорожную карту по каждому такому дому с указанием мероприятий по вводу в эксплуатацию и конкретными сроками.

Ранее в Самаре нашли дом, жильцы которого 10 лет не платили за водоснабжение.