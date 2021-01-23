Между поколениями должен быть открытый диалог: самарский активист ОНФ обратился к родителям школьников

Вадим Нуждин рассказал, что считает правильным в воспитании детей

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области Вадим Нуждин обратился к родителям региона. Он напомнил, как важен открытый диалог и общение с детьми.

- Порой кажется, что родители, отправив ребёнка в школу, забывают про него до выпускного, думая, что школа должна сделать всё, а то, что не сделает школа, они доберут в интернете... Глубочайшее заблуждение, - отметил он.

Он рассказал, что воспитывает уже вторую дочь и постоянно разговаривает с ней на самые сложные темы, отвечая на непростые вопросыю. Доверительные отношения позволяют найти общий язык и не проглядеть никакие опасности.

- Откровенное общение с дочерью подстегнуло меня к тому, чтобы чаще бывать в школе, где она учится. Как она сама говорит: «Папа, тебя знают все мои одноклассники и учителя!», - поделился Вадим Нуждин.

Он подчеркнул, что считает такие действия родителей очень важными для того, чтобы воспитывать настоящих граждан.

- Бросаемые сейчас через различные соцсети зёрна хаоса и деструктива попадают порой на благодатную почву только из-за отсутствия открытого диалога между поколениями, - резюмирует активист.