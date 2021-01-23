Золотая морковка: на что сильнее всего выросли цены в Самаре за неделю

В Самаре на некоторые продукты выросли цены Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарастате подсчитали, как изменились цены на самые популярные продукты с 12 января по 18 января в регионе. Интересно, что больше всего к середине зимы выросли цены на овощи и некоторые фрукты, продолжает дорожать подсолнечное масло. А вот сахар даже стал немного дешевле - правда лишь на 1%.

Подсолнечное масло за неделю подорожало на 1,57%, молоко на 1,6%. Среди овощей лидерами в подорожании оказались помидоры, стоимость которых резко взлетела на 11% огурцы - 2,37%, морковь, цены на которую выросли на 4,99% и капуста - рост в 1,39%. К середине зимы на 2,81% дороже стали и яблоки.

Сильнее всего подешевел черный байховый чай - на 2,2%, на 2,5% дешевле стал лук.