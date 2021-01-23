Жители Самарской области смогут бесплатно изучить интернет-вещей и 3D-моделирование

Получить дополнительное образование можно бесплатно

В Самарской области жителям предложат получить дополнительное профессиональное образование по одному из 22 направлений цифровой экономики. Речь идет о курсах по искусственному интеллекту, программированию и созданию IT-продуктов, промышленному дизайну и 3D-моделированию, кибербезопасности и защите данных, Интернету вещей, BIG Data.

Это стало возможным благодаря проекту по бесплатному образованию с помощью персональных цифровых сертификатов, одного из ключевых в нацпрограмме "Цифровая экономика". Получить такой сертификат могут жители региона с 18 лет до достижения пенсионного возраста с оконченным средним или высшим образованием.

Организует обучение Университет 20.35 в статусе Центра компетенций по кадрам для цифровой экономики.