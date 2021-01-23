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Самарцам рассказали, можно ли делать прививку от COVID-19, если антитела уже есть

Все зависит от уровня антител в крови и от того, как давно вы переболели
Ольга АФАНАСЬЕВАОльга АФАНАСЬЕВА
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Перед прививкой лучше убедиться, что вы не болеете бессимптомной формой коронавируса

Перед прививкой лучше убедиться, что вы не болеете бессимптомной формой коронавируса

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главный внештатный специалист по аллергологии и иммунологии Минздрава Самарской области Александр Жестков рассказал жителям Самары, можно ли делать прививку от COVID-19, если в крови есть антитела либо же вы о них не знаете. Врач уверен, что делать тест на уровень антител G и М перед вакцинацией не обязательно. Конечно, если вы точно знаете, что переболели коронавирусом, подождите 5-6 месяцев, пока что имеющихся у организма резервов будет достаточно.

Если же вы сомневаетесь - болели или нет, тест ПЦР положительного результат не показал, да и было это не вчера - нет острой необходимости делать тест и определять количество антител.

- Уровень антител в крови НЕ влияет на эффективность прививки, не снижает ее. Наоборот, может только дополнительно укрепить иммунитет, - объяснил журналисту КП-Самара Александр Жестков.

Также он объяснил, что антитела, которые вырабатываются после вакцины, более точные.

- Современная вакцина содержит антиген актуальной, мутировавшей версии коронавируса. У тех, кто переболел ранее, весной или летом, таких антител скорее всего нет, - -подчеркнул медик.

Если же человек переболел чем-то похожим на коронавирус, но анализы были отрицательными, перед прививкой стоит выждать 4-5 недель. А вот тест на ПЦР перед прививкой можно сделать, чтобы убедиться, что вы точно здоровы.