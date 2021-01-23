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В Самаре потеплеет и выпадет снег

В воскресенье возможен дождь и температура до +1 градуса
Вячеслав СОРОКИН
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В Самаре ожидается потепление

В Самаре ожидается потепление

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В выходные в Самарской области ожидается потепление и умеренные осадки - снег с дождем, сообщают в Приволжском УГМС.

По данным синоптиков, в выходные Поволжье окажется в теплом секторе обширного циклона, морозная погода сохранится только в субботу на востоке территории. Температура воздуха повысится, ожидаются осадки - мокрый снег и дождь.

В субботу в Самаре синоптики прогнозируют от -6 до -8 градусов, в воскресенье ожидается до +1. В ночное время по области сохранится морозная погода от -3 до -8, местами до -13 градусов.

В понедельник интенсивность осадков снизится, температура воздуха будет около 0 градусов.