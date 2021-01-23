В Самаре объединят автобусные маршруты под номерами 30 и 65

В Самаре объединят два городских автобусных маршрута

В Самаре объединят два автобусных маршрута под номерами 30 и 65. Об этом сообщают в городской администрации.

С 25 января начнет действовать объединенный маршрут №30 и будет ходить от центрального автовокзала по Заводскому шоссе до завода "Экран" с заездом на улицу Кабельную. Как сообщили в мэрии, таким образом хотят обеспечить транспортную доступность улицы Кабельной и исключить дублирования маршрутов.

В утренние часы пик автобусы будут отправляться от автовокзала в 5:34, вечером последний автобус отправится в 18:55. От завода "Экран" автобусы поедут утром в 6:23, вечером последний отправится в 19:45.