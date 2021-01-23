Количество заболевших коронавирусом в Самарской области с начала пандемии превысило 38 тыс. человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области 284 новых случаев заражения коронавируса, говорится на сайте стопкоронавирус.рф.

В регионе стабильно находят порядка 280 заразившихся ежедневно. Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 38 014 человек. Из них вылечились 35 085, в том числе, 281 - за прошедшие сутки.

В области пять новых смертельных случаев, всего умерли 775 заразившихся.

В целом по стране 20 921 новый случай за сутки, всего с начала пандемии заразились порядка 3,7 млн человек.

Ранее главный внештатный специалист по аллергологии и иммунологии Минздрава Самарской области Александр Жестков рассказал жителям Самары, можно ли делать прививку от COVID-19, если в крови есть антитела либо же вы о них не знаете.