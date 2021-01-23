Больше всего новых заразившихся коронавирусом в Тольятти Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти за прошедшие сутки выявили 102 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперштабе.

Помимо Тольятти больше всего новых заразившихся в Самаре (66) и Чапаевске (26). Всего в регионе 284 заболевших за сутки. Среди пациентов с ОРВИ и внебольничной пневмонией 241 новый случай, 43 человека узнали о заражении при профосмотре.

В регионе пять новых летальных случаев. Умерли четверо мужчин в возрасте от 74-х до 87-ми лет и 77-летняя женщина.

За сутки вылечился 281 заболевший. Всего с начала пандемии заразились 38 014 человек, из них выписаны 35 085. Умерли 775 заразившихся.