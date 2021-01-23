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Эдуард Латыпов принес бронзу сборной России в эстафете на Кубке мира по биатлону

Спортсмен из Самарской области бежал заключительный этап
Дмитрий КРИВЕНЦОВДмитрий КРИВЕНЦОВ
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На последнем перед финишем подъеме российский биатлонист обошел немца Бенедикта Долля.

На последнем перед финишем подъеме российский биатлонист обошел немца Бенедикта Долля.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Эдуард Латыпов, который живет в селе Камышла Самарской области, принес сборной России бронзовые медали в эстафете на Кубке мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце. Латыпов бежал заключительный этап, приняв эстафету от Александра Логинова. На последнем перед финишем подъеме российский биатлонист обошел немца Бенедикта Долля и принес сборной России медали.

- Я очень рад подиуму, это маленькая победа. Дальше будем бороться за победу, у нас сильная команда и есть все шансы, - сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Эдуард Латыпов родился в Белоруссии, в Гродно. В детстве переехал в Камышлу. Сейчас, как ранее рассказывал биатлонист, он живет одновременно в Камышле и в Самаре.