Несанкционированное шествие в Самаре попало на видео

В Самаре прошло несанкционированное шествие

Несанкционированная акция, которая прошла в Самаре в субботу, 23 января, попала на видео. Порядка 930 человек прошли по городским улицам и остановились на площади Славы.

На видео, которое выложил самарский блогер Стас Остроухов, попал момент, когда участники акции следовали по улице Молодогвардейской. Заметно, что когда они свернули на площадь Славы, на улице образовался крупный затор.

На площади, как сообщали журналисты "КП-Самара" с места событий, задержали несколько человек. Затем участники акции дошли до площади Революции, где шествие закончилось. На всем маршруте шествие сопровождали сотрудники полиции.