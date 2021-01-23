В Самаре отремонтируют 9-этажный дом, на котором появились трещины

Глава Самары дала поручение искать варианты, как устранить трещины на доме

В Самаре по программе капремонта отремонтируют 9-этажный дом, на котором образовались трещины.

Девятиэтажный дом находится по адресу ул. Георгия Димитрова, 18. Как стало известно, в доме, построенном в 1975 году, образовались трещины. На месте провели профилактические работы, которых недостаточно для полного устранения дефектов.

Как отметила глава Самары Елена Лапушкина, побывавшая на месте после обращения жителей, дом является участником программы капитального ремонта. «Поручаю департаменту городского хозяйства и экологии проработать возможность усиления строительных конструкций в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и направить соответствующее обращение в профильное министерство», - сказала глава города, отметив, что параллельно ищут и другие варианты решения проблемы.