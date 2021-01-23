Тольяттинская "Лада" обыграла лидера ВХЛ "Югру"

"Лада" победила лидера ВХЛ

Тольяттинская хоккейная "Лада" в домашнем матче Высшей лиги в субботу, 23 января, играла с лидером регулярного сезона "Югрой".

Команда из Ханты-Мансийска на старте этого года выиграла пять матчей из шести проведенных, в том числе победив ЦСК ВВС в Самаре. "Лада" в погоне за топ-16 и путевку в плей-офф выиграла три из пяти январских матчей.

В составе "Лады" шайбы забрасывали Алексей Мастрюков, Никита Свинцицкий, Андрей Белозеров, Артем Артемов и Марк Павликов.

Тольяттинская "Лада" продолжит домашнюю серию игр в понедельник матчем с "Динамо" из Московской области.