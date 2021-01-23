ЦСК ВВС в Самаре уступил "Рубину"

Самарцы дома уступили "Рубину" по буллитам

Самарская команда ЦСК ВВС в субботу, 23 января, во дворце спорта "Кристалл" сыграла с "Рубином" из Тюмени в матче Высшей лиги.

Самарцы пока не попадают в плей-офф, в пяти январских матчах выиграв только раз. Тюменский клуб сражается в верхней части турнирной таблицы, в первых семи матчах года выиграв шесть игр.

В Самаре ЦСК ВВС уступил в серии буллитов со счетом 1:2. Единственную шайбу самарской команды забросил Роман Дубинин.

Домашняя серия продолжится для самарцев в понедельник, 25 января, когда ЦСК ВВС сыграет с московской "Звездой".