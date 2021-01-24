Два района Самары отдали на обслуживание частной скорой помощи

Вместо государственных медиков к некоторым самарцам на скорой приедут частники Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре два района отдали на обслуживание врачам частной скорой помощи – государственная скорая сюда больше не поедет. Такой приказ опубликовал областное минздрав.

Согласно документу, из зоны обслуживания городской станции скорой помощи Самары исключены две территории. Это район, ограниченный улицами Ново-Вокзальная, Стара-Загора, Фадеева и XXII Партсъезда, а также территория в границах ул.Авроры, пр.Карла Маркса, Московского шоссе и ул. улицы XXII Партсъезда.

Однако без помощи медиков жители расположенных здесь домов все же не останутся. Данные адреса переданы на обслуживание коммерческой службе скорой помощи - АКО «Станция скорой помощи «Здоровая семья». Они будут обслуживать горожан по ОМС.

Также из зоны обслуживания городской скорой помощи убрали территорию Кинеля, Волжского и Красноярского районов, Юнгородка и Мехзавода. Какая организация возьмет на себя оказание скорой помощи жителям этих районов, в приказе не обозначено