В Татьянин день самарские студенты смогут бесплатно посетить катки

Катки Самары готовы к приему посетителей. Фото: "Парки Самары"

В Татьянин день, 25 января, самарские студенты смогут бесплатно посетить катки региона. Здесь пройдет акция «Зачетный каток».

При предъявлении студенческого билета молодые люди смогут взять коньки напрокат бесплатно или с большой скидкой. Кроме того, их ждут скидки и в точках питания, расположенных рядом с ледовыми площадками.

Акция пройдет на катках Самары, Тольятти и Новокуйбышевска. Среди катков, которые примут в ней участие – ледовые площадки на площади Куйбышева, на пл.Славы, в парках Гагарина, Дружбы, Металлургов, а также катки на набережной, во дворце спорта "Волгарь" и СК "Кристалл". В Тольятти в акции участвует каток на стадионе "Торпедо", в Новокуйбышевске - каток на стадионе "Нефтяник".