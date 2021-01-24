Документы вызвали подозрения у полиции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарец на фуре пытался провезти опасный груз по поддельным документам. Нарушителя задержали. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Автомобиль «Mercedes-Benz» гаишники задержали на трассе М-5 в районе Жигулевска. Правоохранители обнаружили в грузовике опасный груз. Водитель предъявил документы, подтверждающие право на перевозку опасных грузов. Однако бумаги вызвали у сотрудников полиции сомнение в подлинности.

Сомнительные бумаги изъяли и отправили на экспертизу, которая подтвердила – это действительно фальшивка. Перед лицом фактов водитель был вынужден признаться – поддельные документы он купил через интернет.

Сейчас против нарушителя возбудили уголовное дело, ему грозит до года лишения свободы.