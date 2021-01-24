В Самаре рестораны оштрафовали за нарушение антиковидных мер

Правила санитарной безопасности соблюдают не все Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре несколько ресторанов оштрафовали за несоблюдение мер антикоронавирусной безопасности. Об этом сообщает городская мэрия. Мониторинг ресторанов, кафе и развлекательных центров чиновники и правоохранители проводят ежедневно. Они проверяют, чтобы предприятия общепита после 23.00 работали при заполненности не боле 50%.

Во время рейда в Октябрьском районе вечером 22 января проверяющие проверили три самарских ресторана. В одном из них сотрудник обслуживал посетителей без маски – на это пожаловались сами клиенты. Однако на момент проверки все оказалось в порядке. А вот в двух других ресторанах проверяющие нашли нарушения. Рестораны будут оштрафованы на сумму от 100 до 300 тысяч.

Как отметил начальник отдела потребительского рынка, услуг и защиты прав потребителей администрации Октябрьского района Самары Владимир Нарыжный, в целом предприниматели ответственно относятся к рекомендациям, но в Октябрьском районе чиновники нашли и четырех нерадивых бизнесменов, которые допускали повторные нарушения.