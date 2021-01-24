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Стало известно, сколько новых больных коронавирусом нашли в Самарской области 24 января

Общее число заболевших с начала пандемии в регионе уже перевалило за 38 тысяч человек
Ольга НОВИКОВАОльга НОВИКОВА
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Число новых заболевших остается высоким

Число новых заболевших остается высоким

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, сколько новых больных коронавирусом обнаружили медики в Самарской области 24 января. Данные опубликовал региональный оперштаб.

По сообщению оперштаба, 24 января в Самарской области подтверждено 285 случаев новой коронавирусной инфекции. Больше всего заболевших в Тольятти – 112 человек. Немногим меньше в Самаре – здесь диагноз подтвердился у 105 человек.

Общее число заболевших жителей региона с подтвержденным диагнозом «коронавирус» с начала пандемии составило 38299 человек.