В Самаре объявили желтый уровень опасности из-за резкого потепления и тумана

В МЧС предупредили о плохой видимости Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области объявлен желтый уровень опасности из-за тумана. Об этом сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

Ведомство предупреждает: из-за резкого потепления и тумана в регионе объявлен желтый уровень опасности. До конца дня 24 января местами по области и в областной столице сохранится туман при видимости 500 метров и менее.

Спасатели напомнили самарцам о необходимости соблюдать повышенную осторожность на дорогах, выбирать безопасную скорость или вовсе отказаться от поездки. Если же это невозможно – не забывать про противотуманные фары.

Просят проявить осторожность и метеочувствительных людей.