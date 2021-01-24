В Тольятти вспышка коронавируса, третий день более сотни заболевших

Большинство новых коронавирусных больных обнаруживается среди пациентов с пневмонией Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти вспышка коронавируса – третий день подряд медики находят здесь более сотни новых заболевших. Такие данные опубликовал региональный оперштаб.

24 января в Тольятти было подтверждено 112 новых диагнозов «коронавирус». Это больше, ем в Самаре – в областном центре нашли всего 105 новых больных с подтвержденным диагнозом. В остальных городах и сельских районах региона цифры гораздо менее внушительные – 10 новых больных в Отрадном, 8 – в Новокуйбышевске, по 7- в Сызрани и в Сергиевском районе и т.д..

При это о каких-то очагах инфекции речи не идет, подавляющее большинство больных выявляют при обследовании пациентов с пневмонией, и незначительную долю – при профилактическом тестировании тех, кто вовсе не имеет признаков заболевания.

Напомним, в общей сложности коронавирусом в Самарской области с начала пандемии заболело 38299 человек.