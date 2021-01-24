Семь новых жертв: кого еще убил коронавирус в Самарской области

К сожалению, спасти получается не всех Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, сколько жизней забрал коронавирус в Самарской области 24 января 2021 года. По сообщению регионального оперштаба, за минувшие сутки список жертв пандемии пополнили семь жителей губернии.

Среди скончавшихся от коронавируса пятеро мужчин и две женщины. Как сообщили медики, все погибшие – люди пожилого возраста, самому младшему было 59 лет, самому старшему – 85. Все они имели сопутствующие хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, у одной из женщин было онкологическое заболевание.

Общее число жертв коронавируса в Самарской области с начала пандемии достигло 782 человек.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области составляет 24,49, по стране - 47,58.