Семь новых жертв: кого еще убил коронавирус в Самарской области

К сожалению, спасти получается не всех
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Стало известно, сколько жизней забрал коронавирус в Самарской области 24 января 2021 года. По сообщению регионального оперштаба, за минувшие сутки список жертв пандемии пополнили семь жителей губернии.
Среди скончавшихся от коронавируса пятеро мужчин и две женщины. Как сообщили медики, все погибшие – люди пожилого возраста, самому младшему было 59 лет, самому старшему – 85. Все они имели сопутствующие хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, у одной из женщин было онкологическое заболевание.
Общее число жертв коронавируса в Самарской области с начала пандемии достигло 782 человек.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области составляет 24,49, по стране - 47,58.