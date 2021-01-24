Самарчанка выложила в соцсети откровенную фотосессию на снегу

Самарская красавица поразила подписчиков откровенными фотографиями. Фото: соцсети

Самарская блогер Наталья Аскольская выложила в своей соцсети откровенную фотосессию на снегу. Снимками девушка поделилась с подписчиками.

Девушка выложила в соцсети фотографии в черном кружевном корсете на белом снегу.

- Такого экстрима в -10 у меня еще ни разу не было,- поделилась она впечатлениям с подписчиками.

Высказалась она и в сторону непрошенных советчиков и недоброжелателей:

- Знайте: своего ребёнка я вырастила и обеспечила, ужин дома приготовила, вещи постираны, квартиру уберу завтра, и в ваших ценных жизненных советах не нуждаюсь, просто проходите мимо, - категорично заявила красавица.

Фотографии уже набрали сотни лайков и комментарии.