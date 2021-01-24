В Тольятти начали строить еще один коронавирусный госпиталь

В Тольятти расширяют коечный фонд для коронавирусных больных

На территории больницы №5 в Тольятти начали возводить еще один коронавирусный госпиталь. Об этом рассказал главврач больницы Николай Ренц. Он пояснил, что новый модульный корпус возводится по распоряжению руководства региона.

- Здесь будет проходить прием и сортировка пациентов, а также их лечение, - отметил Николай Ренц.

Новый модульный корпус будет одноэтажным. Он будет рассчитан на 51 койку плюс 20 реанимационных, здесь будет своя аппаратура для диагностики и лаборатория.

- Модуль возводится по всем современным требованиям для подобных помещений, - отметил Николай Ренц. - Нас очень радует, что инфекционная служба получит новый, мощный 32-срезовый компьютерный томограф и новое реанимационное отделение.

Сейчас строительство находится на этапе земляных работ, в ближайшее время здесь начнут заливать монолитную плиту. Возведение корпуса планируют закончить к июню – тогда же здесь планируют принять первых пациентов.