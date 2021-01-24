В минспорта объяснили, кто и зачем установил ограждения вокруг лыжной базы «Чайка»

На "Чайке" часто проводятся профессиональные и любительские соревнования Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Инициативная группа самарцев создала петицию и собирает подписи под требованиями убрать ограждение вокруг лыжной базы «Чайка». Горожане выражают опасения, что следующим шагом после установления ограждения может стать платный вход на территорию лыжной базы.

Однако в минспорта успокоили горожан. Здесь заявили, что ограждения устанавливают, чтобы выполнить требования по обеспечению безопасности спортивного объекта и ограничить въезд на трассы автомобилей, снегоходов и квадроциклов, которые портят лыжню.

При этом речи об установлении ограждения по всему периметру речи не идет.

- Длина трасс - 35 км, длина заборов - 400 метров, - подчеркнули в ведомстве. - Платного входа на территорию "Чайки" не будет.

Напомним, ранее самарцы уже возмущались начавшимися неподалеку от лыжной базы строительными работами. Однако выяснилось, что речь идет о возведении беседок для отдыха за пределами территории «Чайки».