Самарцев возмутило состояние станции метро «Гагаринская»

Самарцев возмутила отвалившаяся плитка. Фото: Нетипичная Самара

Самарцы в социальных сетях пожаловались на состояние станции метро «Гагаринская». Жит елей города возмутила обвалившаяся местами плитка и другие дефекты. Фотографии, иллюстрирующие неприглядное состояние станции подземки, появились в одном из городских пабликов.

- Вот станция «Гагаринская». Плитка отвалилась, солевые потеки, слабое освещение, немытые плафоны, - перечисляет автор поста и задает риторический вопрос, мол, это, по-вашему, Самара-космическая?

Плачевное состояние станции вызвало шквал комментариев. Некоторые предложили завесить облупившиеся стенами банерами и поставить надувные планеты, как на космической аллее рядом с «Самара Ареной». Другие возразили, что раз потолок не обвалился, то все нормально. Третьи отметили, что на остальных станциях состояние не лучше.

Официальной реакции метрополитена на жалобы горожан пока не последовало.