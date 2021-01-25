Появилось видео момента аварии со скорой в Самаре на пересечении Авроры и Мориса Тореза

Вечером, 24 января, в Самаре произошла страшная авария, в которой перевернулась машина скорой помощи и пострадали 4 человека. По предварительным данным, автомобиль Шевроле не пропустил на перекрестке машину скорой помощи, которая с включенными маяками и сиреной двигался на запрещающий сигнал светофора. После Газель скорой задела третий автомобиль Тойота и перевернулась на бок.

По данным ГУ МЧС по Самарской области, в ДТП пострадали 4 человека .

- Двое мужчин в возрасте 51 и 70 лет были госпитализированы в Клиники СамГМУ. Еще двое пострадавших – 23-летний парень и 24-летняя девушка были направлены для обследования в больницу имени Пирогова, - сообщили в пресс-службе МЧС.

В Социальных сетях появилось видео, на котором запечатлен момент аварии на светофоре. На жутких кадрах видно, что после удара, десятки очевидцев, не теряя ни минуты, бросились на помощь пассажирам и водителю скорой помощи. Люди помогали пострадавшим выбраться из опрокинувшегося микроавтобуса. Несколько человек звонили в службу спасения города.