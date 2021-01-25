По торговому центру «Аврора» в Самаре бегал мужчина в одних трусах

Кроме черных "боксеров" на парне ничего не было Фото: скриншот видео на Ютубе

По словам очевидцев, парень лет 20-25 разгуливал по коридорам торгового центра «Аврора» в нижнем белье. Молодой человек часто спотыкался на скользком полу, поэтому свидетели неадекватного поведения самарца предположили, что мужчина был пьян.

В комментариях под видео, выложенного на популярном видеохостинге, местные жители рассказали, парень в трусах – это никто иной, как самарский пранкер. Своим вызывающим поведением на публике он привлекает подписчиков на свой канал.

Полицейские не восприняли шутку молодого человека и задержали молодого эпатажного пранкера. Дальнейшая судьба парня неизвестна, возможно ему грозит административный штраф за нарушение общественного порядка, а может пранкер отделается устным предупреждением.