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Желтый уровень опасности объявили в Самаре из-за тумана

25 января в Самарской области будет туман при видимости менее 500 метров
Наталья АРТЯКОВА
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Автомобилистов просят быть осторожными на дорогах в туман и гололедицу

Автомобилистов просят быть осторожными на дорогах в туман и гололедицу

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главное управление МЧС по Самарской области предупреждает жителей региона о неблагоприятных погодных явлениях.

- В первой половине дня 25 января 2021 года местами по Самарской области сохранится туман при видимости 500 метров и менее, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

Синоптики дали прогноз погоды на понедельник, 25 января. В Самаре и области существенных осадков не ожидается. Температура воздуха днем будет держаться в пределах 0…-2 градуса, ночью похолодает до -3.