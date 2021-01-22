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Безлимит в Мегалэнде: пробуй все и сразу

За 399 руб. в будни и 649 руб. в выходные ребёнок может играть столько, сколько захочет на любых площадках нашего парка.
Источник:kp.ru
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Безлимит в Мегалэнде

Безлимит в Мегалэнде

Хотите попробовать всё и сразу? Тогда берите Безлимит в Мегалэнде

За 399 руб. в будни и 649 руб. в выходные ваш ребёнок может играть столько, сколько захочет на любых* площадках нашего парка.

В акции участвуют: -Батут "Надувная горка" -Батут-кенгуру -Батутный парк (арена) -Лабиринт -Детский Сад -Экстрим-парк -Автодром -Тюбинг

*Акция не распространяется на игровые автоматы. Действуют ограничения по росту и возрасту.

Красноармейская 131, ТК ГудОк https://vk.com/megakids_samara https://megalandpark.ru/smr