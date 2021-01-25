Самарцы оказались самыми щедрыми в Поволжье

Пандемия усилила интерес самарцев к более современным и высокотехнологичным гаджетам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По сравнению с прошлым годом самарцы на 50 процентов чаще покупали смартфоны через онлайн и на четверть реже брали кредиты на приобретение гаджетов. Средняя стоимость смартфона, приобретенного в Самаре в 2020 году, составила 18 324 рубля, что превышает показатели «соседей» по Поволжью – Уфы (17 682 рубля), Казани (17 698 рублей) и Нижнего Новгорода (17 853 рубля).

Пандемия усилила интерес самарцев к более современным и высокотехнологичным гаджетам, способным совмещать функции устройства для удаленной работы и развлекательного медиацентра. Самарцы стали реже покупать модели стоимостью менее 5 000 рублей — их продажи сократились более, чем на 10 процентов. Вместо них покупатели выбирали в самарской рознице девайсы среднего и высокого ценового сегмента, которые лучше фотографируют, быстрее работают и обеспечивают более комфортный опыт использования. Количество купленных в самарских салонах гаджетов дороже 50 000 рублей в 2020 году выросло почти на 40% по сравнению с прошлым годом, причем больше всего премиальных гаджетов было куплено в летние месяцы – самарцы вложили в новые устройства деньги, которые откладывали на отпуска. Увеличивается спрос на большие дисплеи — продажи устройств с диагональю экрана от шести дюймов показали рост на 50% по сравнению с 2019 годом.

Самыми популярными среди самарцев брендами стали в 2020 году Honor, Xiaomi и Samsung.