Житель Тольятти угнал автомобиль соседки, всю ночь катался и слушал музыку

Меломан всю ночь слушал музыку в чужом автомобиле Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

К полицейским Тольятти обратилась местная жительница. Женщина утверждала, что её автомобиль был похищен. Автолюбительница из Тольятти вечером припарковала свою машину возле подъезда, а утром обнаружила её на другом месте.

Сотрудники полиции изъяли записи с камер видеонаблюдения и установили подозреваемого. Им оказался ранее не судимый житель Автозаводского района города Тольятти. Задержанный не стал отрицать свою причастность к преступлению и рассказал, что ночью вышел из дома и нашел около подъезда ключи с брелком сигнализации. Нажав на кнопку, он выяснил, от какого автомобиля ключи, сел в машину и поехал в магазин, а потом припарковал авто на свободное место около дома и до утра слушал музыку в автомобиле соседки.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Меломану автолюбителю может грозить до 5 лет лишения свободы.