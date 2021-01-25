В Тольятти полицейского арестовали по подозрению в крышевании рынка контрафактных автозапчастей

По предварительным данным, полицейский незаконно получал деньги с продавцов с 2018 по 2020 гг Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

20 января в региональном Следственном комитете возбудили уголовное дело в отношении тольяттинского полицейского Юрия Д. – его подозревают в получении взяток, на данный момент следствию известно о 8 эпизодах.

- Нарушение выявили сотрудники подразделения собственной безопасности областного МВД, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» собственный источник в правоохранительных органах. – По предварительным данным, он выявил точки по продаже контрафактных автозапчастей на рынке «Ставр» на ул.Новозаводской в Тольятти. Но вместо того, чтобы составить протоколы, договорился с хозяевами торговых точек, и те платили ему за отсутствие проверок и проблем с законом.

По предварительным данным, сумма взяток варьировалась от 14 до 288 тысяч рублей, общая сумма незаконного вознаграждения – более полумиллиона рублей.

Еще в декабре Юрия Д. отстранили от работы, после чего по решению суда арестовали. Следствие продолжается. Вот только не совсем ясно: будут ли теперь проблемы с законом у продавцов, которые дали показания против полицейского?

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