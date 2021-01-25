Хочуврек, #хочувтоп: сколько стоит стать звездой TikTok в Самаре

Чтобы стать звездой Тиктока нужен стартовый капитал Фото: Николай Оберемченко

Приложение TikTok в настоящее время является одним из самых популярных социальных сетей в молодежных кругах. Короткие видео разлетаются по всему интернету, а блогеры, создающие контент на этой платформе, зарабатывают хорошие деньги.

Сейчас очень популярно и модно быть блогером, но подготовиться нужно основательно, чтобы был хороший и интересный контент. Эксперты популярного сайта бесплатных объявлений исследовали рынок товаров, которые необходимы для съемок видео и посчитали, сколько стоит быть тиктокером.

Самое первое и важное для начинающего или профессионального блогера – это конечно же наличие камеры для съемок. В настоящее время – это не проблема, ведь современные телефоны оборудованы хорошими фотообъективами, но иногда для более качественного изображения тиктокеры покупают зеркальные фотоаппараты. На рынке товаров в Самаре зеркальную камеру можно приобрести в среднем за 9 500 тысяч. Но можно обойтись и без нее, а снимать на телефон.

Чтобы улучшить качество изображения на телефоне достаточно нехитрых манипуляций с освещением. В настоящее время самым популярным видом освещения у тиктокеров является кольцевая лампа. В Самаре такую лампу можно купить в среднем за 1 600 рублей.

Иногда, чтобы создать интересный минутный ролик, блогер снимает по несколько часов. Конечно, держать телефон в руке все это время очень неудобно, поэтому на помощь приходит штатив. Штатив обойдется жителям Самары в среднем 1 800 рублей.

Также необходимо помнить не только о качестве изображения, но и позаботиться о чистом звуке. Для этого многие используют маленькие микрофоны-петлички. Средняя цена на такой микрофон в Самаре – 3 000 рублей.

Итак, для начала блогеру хватит набора из кольцевой лампы и штатива. Сумма для старта – 3 600, а если есть желание приобрести микрофон, то сумма в среднем составит 6 600 рублей.

Для более продвинутых тиктокеров, которые снимают ролики не только в помещении, но и в движении на улицах города, необходимо будет приобрести еще стабилизатор. Такой прибор можно приобрести в Самаре в среднем за 6 790 рублей.

Чтобы создать необычное и интересное видео, многие начинают «играть со светом». Профессионалы в создании «сочного» контента для этих целей используют специальное световое оборудование – софтбоксы. В среднем в Самаре такое освещение будет стоить 2 500 рублей.

Итак, чтобы стать интересным и просматриваемым тиктокером в первую очередь нужно иметь не только талант и обаяние, но и не забывать о качестве изображения. Стартовый набор – кольцевая лампа, штатив и микрофон. По желанию дополнительно можно приобрести стабилизатор и софтбокс, тогда такой набор обойдется самарскому тиктокеру в 15 890 рублей. Если же к основному набору аппаратуры дополнительно купить зеркальную камеру и стать блогером уровня «Pro», то нужно будет иметь стартовый капитал в размере 25 390 рублей.