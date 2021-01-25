Впервые за несколько месяцев в Самарской области никто не умер от коронавируса за сутки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в Самарской области зафиксировано еще 283 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди местных жителей. Таким образом, с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 38 582 человека.

Из общего числа инфицированных, 35 613 пациентов справились с болезнью, в том числе 255 за минувшие сутки.

За последние несколько месяцев в Самарской области впервые не зафиксировали ни одного летального случая среди больных коронавирусом. На 25 января 2021 года общее количество смертей за всю пандемию в Самарской области остановилось на отметке 782 человека.