При лобовом столкновении двух автомобилей в Самарской области пострадали две девушки

От удара иномарку отбросило в кювет Фото: ГУ МВД по Самарской области

В воскресенье, 24 января, в Сергиевском районе Самарской области, на трассе М-5 «Урал» произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей. В результате аварии в больницу с различными травмами были госпитализированы две пассажирки.

По данным ГУ МВД по Самарской области, водитель 1989 года рождения на автомобиле «Ауди» выехал на полосу встречного движения там, где это было запрещено, в результате чего произошло лобовое столкновение со встречным автомобилем «Лада Ларгус», под управлением мужчины 1983 года рождения.

- В результате ДТП пострадали 2 человека: пассажирка автомобиля «Ауди» 1983 года рождения и пассажирка автомобиля «Лада Ларгус» 2001 года рождения, они были госпитализированы, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В настоящее время полицейские проводят проверку по факту происшествия, по результатам которой будет принято процессуальное решение.