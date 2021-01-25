Ежедневно в двух крупнейших городах Самарской области фиксируют больше ста заболевших в сутки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за минувшие сутки зарегистрировали еще 283 человека, у которых тест на коронавирус оказался положительным. Наибольшее количество заболевших вновь в Самаре и Тольятти.

В областном центре за прошедшие сутки нашли 121 заболевшего новой коронавирусной инфекцией, в Тольятти плюс 102 новых случая. В Новокуйбышевске за сутки коронавирус подтвердился у 13 местных жителей, а в Красноярском районе и в Сызрани заболели по 10 человек.

Из числа суточных заболевших в Самарской области у 241 человека коронавирус был выявлен при обследовании с диагнозом ОРВИ и пневмония, а 42 человека узнали об инфекции только при прохождении профосмотра.

Впервые за несколько месяцев в регионе за сутки не зарегистрировали ни одного летального случая среди больных коронавирусом. Таким образом общее количество смертей на 25 января осталось на уровне 782 случая.