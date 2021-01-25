В Самарской области задержали мужчину, который напал с ножом на женщину в подъезде

Преступник заключен под стражу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Происшествие случилось 11 января этого года в подъезде одного из домов на улице Мира в Тольятти. Как следует из материалов уголовного дела, неизвестный мужчина напал на женщину 1965 года рождения и нанес ей телесные повреждения предметом, похожим на нож.

Полицейские провели оперативные мероприятия и выяснили, что к преступлению может быть причастен ранее судимый за грабеж и разбой местный житель 1994 года рождения. Задержанный не стал отрицать свою вину и рассказал полицейским, что в тот день зашел в подъезд вслед за женщиной и попытался вырвать у нее из рук сумку, но она оказала сопротивление. Тогда злоумышленник достал нож и ударил несколько раз потерпевшую, после чего покинул место преступления.

В настоящее время в отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», максимальное наказание по данной статье – лишние свободы на срок до 10 лет. По ходатайству следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.