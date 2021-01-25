Начался прием заказов на новую Lada Niva Travel

Модель с обновленным дизайном представили в конце 2020 года
"АвтоВАЗ" объявил о старте приема заказов на свой новый внедорожник Lada Niva Travel.
Автомобиль представляет собой модель, которая ранее была известна потребителям под названием Chevrolet Niva. В конце прошлого года тольяттинский производитель представил вариант с обновленным дизайном.
Автомобиль можно забронировать на сайте "АвтоВАЗа" или у официального дилера. При этом официально продажи еще не начались, когда внедорожник появится в салонах, будет объявлено позже.
Остается в производственной гамме и "старая" "Нива", которая теперь называется Lada Niva Legend. Ранее "АвтоВАЗ" анонсировал появление полностью нового поколения известного внедорожника.
Читайте также:
"АвтоВАЗ" выпустит в продажу четыре новые модели до 2025 года (подробнее)
"АвтоВАЗ" войдет в новое подразделение Dacia-Lada в рамках реструктуризации концерна (подробнее)