Начался прием заказов на новую Lada Niva Travel

Модель с обновленным дизайном представили в конце 2020 года

"АвтоВАЗ" объявил о старте приема заказов на свой новый внедорожник Lada Niva Travel.

Автомобиль представляет собой модель, которая ранее была известна потребителям под названием Chevrolet Niva. В конце прошлого года тольяттинский производитель представил вариант с обновленным дизайном.

Автомобиль можно забронировать на сайте "АвтоВАЗа" или у официального дилера. При этом официально продажи еще не начались, когда внедорожник появится в салонах, будет объявлено позже.

Остается в производственной гамме и "старая" "Нива", которая теперь называется Lada Niva Legend. Ранее "АвтоВАЗ" анонсировал появление полностью нового поколения известного внедорожника.

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